Українців, які сумніваються у перемозі над РФ, практично не лишилось

На сьогоднішній день в Україні практично не лишилось громадян, які сумніваються у нашій перемозі у війні з РФ, свідчать свіжі дані опитування, проведеного 18 березня Соціологічною групою "Рейтинг". Така впевненість переважає в усіх регіонах країни.

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Майже половина опитаних (47%) переконані, що перемоги буде досягнуто вже у найближчі кілька тижнів. Чверть (23%) вважають, що війна триватиме кілька місяців.

Тих, хто переконаний у закінченні війни за півроку-рік чи більше, лишилось 12%. Визначитись зі строками не змогли 17%. Паралельно 77% опитаних громадян стоять на тому, що справи в державі рухаються у правильному напрямку.

Лише 14% протилежної думки, 10% – оцінити ситуації не змогли. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного.

Думки українців щодо головних загроз, які очікують Україну опісля війни у найближчі місяці, розподілились так (мешканці східних регіонів дещо більше бояться настання згаданих загроз, аніж мешканці інших):

інфляція, ріст цін – вважають імовірними 45%;

дефіцит палива – 38%;

знецінення гривні й зрив посівної кампанії – 25%;

голод – 13%.

Дуже знаково, що багато українців сьогодні до цих пір не ставлять знаку рівності між РФ і Білоруссю. Якщо РФ вважають ворожою країною 98% опитаних, то Білорусь – 84%. Також, дещо погіршилось ставлення українців до Китаю. Майже не змінилось – до Німеччини, Угорщини, Грузії.

Покращилося ставлення до Туреччини, Франції, Польщі, Литви, Великобританії, США, Румунії.

"При цьому у міжнародних настроях відчутно зміцнішала регіональна консолідація: якщо раніше до США та інших західних країн холодніше ставились мешканці сходу та півдня, то зараз ці країни однаково дружні для мешканців усіх регіонів", – йдеться у повідомленні.

Примітно і те, що українці в абсолютній більшості лишаються безкомпромісними щодо будь-якого тимчасового перемир'я з окупантом без виведення його військ з території України. Проти підписання такої угоди 89% опитаних.

Але прямі перемовини Володимира Зеленського і Путіна щодо припинення війни підтримують три чверті опитаних. Трохи більше прихильників прямих переговорів на Півдні й Сході, але і в інших регіонах також таких більшість.

"Підтримка створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі, Великобританії зросла з 61% (у січні) до 85%. Сьогодні підтримка такого союзу вища, ніж підтримка інтеграція України з НАТО (72%)", – повідомляють у "Ретингу".

Цікава ситуація щодо ставлення українців до НАТО: 44% вважають, що Україна має обов’язково вступити в НАТО, 42% – що Україна має продовжувати співпрацю з НАТО, але не ставати членом союзу. Співпрацю з НАТО поза членством в Альянсі підтримує більше людей ніж до війни.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів.