Поліція вважає п'ять суден, що вийшли із зерном з Бердянська, захопленими російською армією: розпочато розслідування

Головне управління поліції у Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури розпочало розслідування ймовірного захоплення російською армією п'яти морських суден у порту окупованого Бердянська.

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Як йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора, кримінальне провадження відкрито за фактом захоплення та угону морського судна (частина 3 статті 278 Кримінального кодексу).

За даними слідства, представники збройних сил країни-агресора із загрозою застосування насильства захопили п'ять морських суден, що стояли в порту міста Бердянська. Кораблі було завантажено українським зерном.

Нагадаємо, що про те, що п'ять навантажених зерном кораблів 15 березня залишили Бердянський порт, стало широко відомо увечері 16 березня.

За словами співрозмовника "Радіо Свобода", що повідомило про це, судна, що вийшли з порту, "були під різними прапорами і з різними екіпажами, у тому числі турецьким і російським". Для їхнього супроводження росіяни завели в Бердянськ свій буксир, вивели судна на рейд, обшукали та відпустили.

Пізніше ситуацію прокоментував голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, який заявив, що кораблі із зерном із порту "зникли" у невідомому напрямку, будучи відігнаними російськими буксирами.