Українська зернова асоціація закликала міжнародних трейдерів припинити експорт зерна з РФ

Українська зернова асоціація закликала міжнародний зерновий бізнес припинити співпрацю з російським бізнесом, зокрема закупівлю аграрної продукції в Росії через розв'язання нею війни проти України.

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Як йдеться у повідомленні об'єднання, воно надіслало відповідні звернення до перших осіб міжнародних зернотрейдерів Vittera, OLAM, COFCO, LDC, ADM, Soufflet та інших.

УЗА закликала негайно припинити діяльність у Росії, зупинити закупівлі товарів та послуг у Росії та постачання ресурсів та товарів до країни-агресора.

"Російські війська активно бомблять сільськогосподарські підприємства, зернозберігальні та інфраструктурні об’єкти, захоплюють сільськогосподарську техніку та всіляко заважають проведенню посівної кампанії аби таким чином вплинути на зрив продовольчої безпеки світу", - йдеться у повідомленні.

В УЗА вказують, що продовження ведення бізнесу в Росії та співпраця з російським бізнесом міжнародними та іноземними компаніями означатиме заробіток "на фінансуванні вбивства невинних українців, включаючи жінок та дітей".

"Такі компанії будуть додані до списку колаборантів з нацистським режимом в Росії. Тому УЗА закликає міжнародний бізнес надавати всіляку підтримку Україна та не співпрацювати з країною-агресором: зупинити бізнес-співпрацю, торгівлю та експорт з Російської Федерації, оскільки така співпраця підтримує економічну агресію Росії проти України та її громадян", - наголосили в асоціації.

Натомість трейдерів закликають закуповувати фуражне зерно, олійні культури, шрот та олію в Україні з використанням альтернативних логістичних маршрутів, надаючи таким чином допомогу українській економіці та обороні, а також цивільному населенню.

"УЗА впевнена, що відповідальні дії міжнародного бізнесу допоможуть зупинити безпрецедентну агресію проти України", - зазначили в асоціації.

Зазначимо при цьому, що і Росія, і Україна є великими постачальниками зерна на світовий ринок, внаслідок чого ціни на нього через війну природним чином зросли, а продовольча безпека багатьох країн Північної Африки та Близького Сходу, що особливо залежать від пшениці з України та РФ, може надалі через цей конфлікт сильно постраждати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com