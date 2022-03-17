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Украинская зерновая ассоциация призвала международных трейдеров прекратить экспорт зерна из РФ
Украинская зерновая ассоциация призвала международный зерновой бизнес прекратить сотрудничество с российским бизнесом, в частности закупки аграрной продукции в России, из-за развязывания ею войны против Украины.
Как говорится в сообщении объединения, оно направило соответствующие обращения к первым лицам международных зернотрейдеров Vittera, OLAM, COFCO, LDC, ADM, Soufflet и других.
УЗА призвала немедленно прекратить деятельность в России, остановить закупки товаров и услуг в России и поставки ресурсов и товаров в страну-агрессор.
"Российские войска активно бомбят сельскохозяйственные предприятия, зерносберегающие и инфраструктурные объекты, захватывают сельскохозяйственную технику и всячески мешают проведению посевной кампании, чтобы и таким образом повлиять на срыв продовольственной безопасности мира", - сказано в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В УЗА указывают, что продолжение ведения бизнеса в России и сотрудничество с российским бизнесом международными и иностранными компаниями будет означать заработок "на финансировании убийства невиновных украинцев, включая женщин и детей".
"Такие компании будут добавлены в список коллаборантов с нацистским режимом в России. Поэтому УЗА призывает международный бизнес оказывать всяческую поддержку Украине и не сотрудничать со страной-агрессором: остановить бизнес-сотрудничество, торговлю и экспорт из РФ, поскольку такое сотрудничество поддерживает экономическую агрессию России против Украины и ее граждан", - подчеркнули в ассоциации.
Вместо этого трейдеров призывают закупать фуражное зерно, масличные культуры, шрот и масло в Украине с использованием альтернативных логистических маршрутов, оказывая таким образом помощь украинской экономике и обороне, а также гражданскому населению.
"УЗА уверена, что ответственные действия международного бизнеса помогут остановить беспрецедентную агрессию против Украины", - заключили в ассоциации.
Отметим при этом, что и Россия, и Украина являются крупными поставщиками зерна на мировой рынок, вследствие чего цены на него из-за войны естественным образом выросли, а продовольственная безопасность многих стран Северной Африки и Ближнего Востока, особенно зависящих от пшеницы из Украины и РФ, может в дальнейшем из-за этого конфликта сильно пострадать.
Источник фото: ua.depositphotos.com