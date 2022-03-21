Полиция считает вышедшие из Бердянска пять судов с зерном захваченными российской армией, начато расследование

Главное управления полиции в Запорожской области под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начало расследование вероятного захвата российской армией пяти морских судов в порту оккупированного Бердянска.

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Как говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, уголовное производство открыто по факту захвата и угона морского судна (часть 3 статьи 278 Уголовного кодекса).

По данным следствия, представители вооруженных сил страны-агрессора с угрозой применения насилия захватили пять морских судов, стоявших в порту города Бердянска. Корабли были загружены украинским зерном.

Напомним, о том, что пять груженных зерном кораблей 15 марта покинули Бердянский порт, стало широко известно вечером 16 марта.

По словам собеседника, сообщившего об этом "Радио Свобода", вышедшие из порта суда "были под разными флагами и с разными экипажами, в том числе турецким и российским". Для их сопровождения россияне завели в Бердянск свой буксир, вывели суда на рейд, обыскали и отпустили.

Позже ситуацию прокомментировал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, заявивший, что корабли с зерном из порта "исчезли" в неизвестном направлении, будучи отогнанными российскими буксирами.