Російська армія втратила вже 15 300 особового складу

Бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок 22 березня становили близько 15 тисяч 300 осіб особового складу.

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Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

За цей період російська армія також втратила 509 танків, 1556 бойових броньованих машин, 252 артилерійські системи, 80 реактивних систем залпового вогню, 45 засобів протиповітряної оборони, 99 літаків та 123 вертольоти.

Крім того, окупанти втратили 1 тисячу одиниць автомобільної техніки, 3 судна, 70 цистерн із пально-мастильними матеріалами, 35 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 15 одиниць спеціальної техніки.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська, які ведуть війну проти України, наразі мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні.

Нагадаємо, російські загарбники цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку українських аграріїв. Такі дії окупантів ставлять під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період.

Тим часом Міністерство оборони України почало використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакте". Система допоможе ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.