Оккупанты нанести пять ракетных ударов по Ахтырке в Сумской области

17 мая около пяти часов утра по Ахтырке в Сумской области было нанесено пять ракетных ударов, в результате которых ранено пять людей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, на рассвете пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений и ранений местных жителей. В результате обстрела загорелись складские помещения.

Также сообщается, что ударной волной повредило входную дверь к подъезду двухэтажного дома из-за чего люди были заблокированы внутри.

По словам главы Сумской ОВА, повреждено также много частных домов.

Удары пришлись по центральной части города и массиву "Дачный". Поврежден храм и детский сад "Сказка".

Напомним, что 17 мая РФ нанесла ракетный удар по Черниговской области. Сообщается о погибших и пострадавших.