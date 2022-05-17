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Оккупанты нанести пять ракетных ударов по Ахтырке в Сумской области
17 мая около пяти часов утра по Ахтырке в Сумской области было нанесено пять ракетных ударов, в результате которых ранено пять людей.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Так, на рассвете пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений и ранений местных жителей. В результате обстрела загорелись складские помещения.
Также сообщается, что ударной волной повредило входную дверь к подъезду двухэтажного дома из-за чего люди были заблокированы внутри.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам главы Сумской ОВА, повреждено также много частных домов.
Удары пришлись по центральной части города и массиву "Дачный". Поврежден храм и детский сад "Сказка".
Напомним, что 17 мая РФ нанесла ракетный удар по Черниговской области. Сообщается о погибших и пострадавших.