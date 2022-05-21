В СБУ собрали доказательства, что удар по вокзалу Краматорска был с оккупированной РФ территории

Служба безопасности получила доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получил ранения.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов СБУ установила, что удар был произведен с территории Донецкой области, контролируемой Россией. Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет, известную как "Точка У", - говорится в заявлении спецслужбы.

По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на неподконтрольных территориях Донбасса и используются противником уже 8 лет.

Следователи СБУ продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Несмотря на то, что российская пропаганда пытается переложить ответственность за совершенные РФ преступления, реальные факты имеют вполне документальные доказательства", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области был нанесен удар. Из-за обстрела железнодорожный вокзал в Краматорске приостановил свою работу.

Кроме того, в телеграм-канале "Типичный Донецк" 8 апеля в 10:25 появилась запись запуска двух ракет. Как сообщает сообщество, они запущены из Шахтерска (территория подконтрольная "ДНР").