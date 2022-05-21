У СБУ зібрали докази, що удар по вокзалу Краматорська був із окупованої РФ території

Служба безпеки отримала докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську 8 квітня, внаслідок якого загинула 61 особа, а 121 людина отримала поранення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Завдяки ряду досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів СБУ встановила, що удар був зроблений з території Донецької області, контрольованої Росією. Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет, відому як "Точка У", – йдеться у заяві спецслужби.

За інформацією СБУ, кілька комплексів із "Точкою У" розміщені на непідконтрольних територіях Донбасу та використовуються противником уже 8 років.

Слідчі СБУ продовжують свою роботу та поповнюють доказову базу у рамках кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

"Незважаючи на те, що російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за скоєні РФ злочини, реальні факти мають цілком документальні докази", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару. Через обстріл залізничний вокзал у Краматорську призупинив свою роботу.

Крім того, у телеграм-каналі "Типовий Донецьк" 8 апеля о 10:25 з'явився запис запуску двох ракет. Як повідомляє співтовариство, вони запущені із Шахтарська (територія підконтрольна "ДНР").