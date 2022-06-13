Окупанти викрали у Запорізькій області вагони із рудою

Окупанти РФ з території ПАТ "Запорізький залізорудний комбінат" у Запорізькій області викрали 54 вантажні вагони з алгомераційною рудою, загальною вагою 3240 тонн.

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Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю у Facebook .

"Окупанти на захоплених територіях продовжують грабувати місцеве населення та незаконно конфісковувати майно підприємств", - йдеться у повідомленні.

Так, у селищі Мала Білозерка Василівського району з території залізорудного комбінату російські окупанти викрали 54 вантажні вагони з алгомераційною рудою, загальною вагою 3240 тонн, також вони заволоділи вантажним автомобілем "Камаз".

Також у Пологах російські злочинці відібрали у місцевого жителя його автомобіль "Opel Combo". У смт Михайлівка окупанти, загрожуючи застосуванням фізичного насильства, незаконно заволоділи автомобілем "Lexus LX 450D", що належить до однієї з агрофірм.

Нагадаємо, що супутник зафіксував кораблі в Маріуполі, за допомогою яких окупанти можуть вивозити зерно та метал.