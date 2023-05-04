Компанію Maxar, яка неодноразово публікувала супутникові знімки окупованої України, продали за $6,4 млрд

Американську аерокосмічну компанію Maxar Technologies, яка публікувала знімки фото з окупованої території України, викупила приватна компанія. Про це повідомило видання TechCrunch.

Приватна компанія Advent International, яка залучилась підтримкою British Columbia Investment Management Corporation, викупила компанію Maxar Technologies за $6,4 млрд.

Компанія Maxar утворилась внаслідок злиття DigitalGlobe і MDA Holdings Company у 2017 році. Спочатку компанія не мала фінансового успіху, вона завершила 2018 рік зі збитками в розмірі 1,26 мільярда доларів через падіння ціни акцій, частково через втрату великого супутника для обробки зображень.

З часом Maxar отримала хороші контракти.

Зокрема, компанія отримала великі контракти від уряду та оборони США, включаючи контракт на суму 3,2 мільярда доларів від Національного розвідувального управління минулого року. Нещодавно Maxar уклала контракт від Національного агентства геопросторової розвідки міністерства оборони США на суму до 192 мільйонів доларів США на п’ять років.

Як наслідок, 2022 рік Maxar Technologies закінчила з виторгом у $2 млрд.

Зазначимо, що супутникові знімки Maxar зокрема, дозволяють фіксувати російські злочини проти України,

Зі супутникових знімків Maxar до та після вибуху в Оленівці стало зрозуміло, що Росія вчинила теракт.

Нагадаємо, компанія Maxar опублікувала вTwitter знімки міста Соледар Донецької області, за який точаться бої.

На знімках зображені частини міста до та після того, як окупанти почали активно атакувати Соледар.

Також компанія показала поле, поблизу Бахмута, за який також тривають бої.

В червні 2022 року компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російських суден, що вивозять зерно в Сирію вкрадене в Україні.

Також супутникові знімки від Planet і Maxar допомогли встановити, що рівень води у Каховському водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.