В аэропорту столицы Судана дотла сгорели несколько самолетов в результате боевых действий (ФОТО)

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки из аэропорта столицы Судана Хартума. На них изображены несколько самолетов, сгоревших дотла в результате боевых действий.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Maxar Technologies.

Спутник зафиксировал ситуацию в аэропорту в Хартуме по состоянию на 17 апреля 2023 года. Несколько самолетов, вероятно, остались невредимыми.

Фото: Maxar Technologie

"Спутниковые изображения (…) показывают повреждения в результате продолжающихся боев между враждующими суданскими военными группами. Здесь можно увидеть международный аэропорт Хартум, где были уничтожены по меньшей мере 14 самолетов и многие другие повреждены", — говорится в сообщении Maxar Technologies.

Именно в этом аэропорту находятся два самолета украинской авиакомпании SkyUp. В то же время компания пока не владеет информацией о состоянии самолетов.

Фото: Maxar Technologie

"К сожалению, на данный момент нет никакой возможности добраться до самолета, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о его состоянии", - сообщила пресс-служба SkyUp в комментарии для Delo.ua.

Самолеты SkyUp Airlines находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).

В то же время основная военизированная группировка Судана заявила, что захватила президентский дворец, резиденцию начальника армии и международный аэропорт Хартума в результате попытки государственного переворота. В то же время в действующей армии страны подчеркивают, что дают отпор повстанцам. Пока ситуация в Судане нуждается в уточнении, стороны конфликта делают противоположные заявления.