МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в Судане

Министерство иностранных дел Украины глубоко озабочено и обеспокоено обострением ситуации в Судане. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства.

"С глубокой обеспокоенностью и беспокойством следим за продолжающейся эскалацией ситуации в Республике Судан. Осуждаем насилие, которое уже привело к большому количеству человеческих жертв", - говорится в нем.

Украинское внешнеполитическое ведомство призывает стороны конфликта к сдержанности и взвешенности для предотвращения дальнейшего обострения противостояния и избежания последующих жертв среди гражданского населения.

"Убеждены, что только в рамках мирного, инклюзивного диалога можно достичь совместного видения путей воплощения коренных интересов суданского народа, прежде всего развития демократического и преуспевающего общества", - заявили в МИД.

Как уверяют в министерстве, оно вместе с посольством Украины в Египте поддерживает связь с украинскими гражданами в Судане и держит вопрос обеспечения их безопасности на особом контроле.

Напомним, 15 апреля начался вооруженный конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования. Известно, что в аэропорту столицы страны Хартума в результате боевых действий сгорел в первый же день конфликта самолет украинской авиакомпании SkyUp.

Источник фото: ua.depositphotos.com