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МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в Судане
Министерство иностранных дел Украины глубоко озабочено и обеспокоено обострением ситуации в Судане. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства.
"С глубокой обеспокоенностью и беспокойством следим за продолжающейся эскалацией ситуации в Республике Судан. Осуждаем насилие, которое уже привело к большому количеству человеческих жертв", - говорится в нем.
Украинское внешнеполитическое ведомство призывает стороны конфликта к сдержанности и взвешенности для предотвращения дальнейшего обострения противостояния и избежания последующих жертв среди гражданского населения.
"Убеждены, что только в рамках мирного, инклюзивного диалога можно достичь совместного видения путей воплощения коренных интересов суданского народа, прежде всего развития демократического и преуспевающего общества", - заявили в МИД.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как уверяют в министерстве, оно вместе с посольством Украины в Египте поддерживает связь с украинскими гражданами в Судане и держит вопрос обеспечения их безопасности на особом контроле.
Напомним, 15 апреля начался вооруженный конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования. Известно, что в аэропорту столицы страны Хартума в результате боевых действий сгорел в первый же день конфликта самолет украинской авиакомпании SkyUp.
Источник фото: ua.depositphotos.com