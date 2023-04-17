МЗС України відреагувало на загострення ситуації в Судані

Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване та занепокоєне загостренням ситуації в Судані. Про це йдеться у коментарі на сайті відомства.

"З глибокою стурбованістю та занепокоєнням слідкуємо за триваючою ескалацією ситуації в Республіці Судан. Засуджуємо насильство, яке вже призвело до великої кількості людських жертв", - сказано в ньому.

Українське зовнішньополітичне відомство закликає сторони конфлікту до стриманості та виваженості задля недопущення подальшого загострення протистояння та уникнення подальших жертв серед цивільного населення.

"Переконані, що лише в рамках мирного, інклюзивного діалогу можна досягнути спільного бачення щодо шляхів втілення корінних інтересів суданського народу, насамперед розбудови демократичного та процвітаючого суспільства", - заявили у МЗС.

Як запевняють у міністерстві, воно разом з посольством України в Єгипті підтримує зв’язок із українськими громадянами в Судані та тримає питання забезпечення їхньої безпеки на особливому контролі.

Нагадаємо, що 15 квітня розпочався збройний конфлікт між Збройними силами Судану та Силами швидкого реагування. Відомо, що в аеропорту столиці країни Хартума внаслідок бойових дій згорів у перший же день конфлікту літак української авіакомпанії SkyUp.

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