В Судане, где вспыхнули бои, на украинском самолете SkyUp сработал аварийный радиобуй: что происходит

На одном из двух самолетов украинской авиакомпании SkyUp в аэропорту столицы Судана Хартума сработал аварийный радиобуй. В это же время в стране происходит попытка государственного переворота, вспыхнули боевые действия.

Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба перевозчика.

"На данный момент невозможно установить состояние самолета и возможные повреждения. В Судане сейчас находятся 36 наших сотрудников. Они находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что главной задачей для себя сейчас ставят обеспечение безопасности сотрудников компании и их эвакуации из Судана.

"Мы занимаемся вместе с посольством Украины в Египте, почетным Консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами. Мы обязательно сообщим о разрешении ситуации, как только это будет возможно", - добавили в пресс-службе.

Самолеты SkyUp Airlines находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).

В сети сообщают, что в аэропорту загорелись два самолета.

BREAKING: Planes on fire at Khartoum airport after coup attempt in Sudan pic.twitter.com/aWdyMv23xs — BNO News (@BNONews) April 15, 2023

Агентство Reuters сообщает, что в это же время основная военизированная группировка Судана заявила, что захватила президентский дворец, резиденцию начальника армии и международный аэропорт Хартума в результате попытки государственного переворота.

В то же время в действующей армии страны подчеркивают, что дают отпор повстанцам. Пока ситуация в Судане нуждается в уточнении, стороны конфликта делают противоположные заявления.

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Судан в связи с обострением ситуации с безопасностью. Находящимся там в ведомстве настоятельно рекомендуют избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала.

Для получения помощи в случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам можно обращаться на "горячую линию" МИД Украины: +380442381588 или на e-mail: [email protected].