Судан предоставит России доступ к своим нефтяным месторождениям

Судан предложил доступ к своим нефтяным месторождениям российской компании “Зарубежнефть”. Об этом пишет суданское издание Sudan Tribune.

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Суданская делегация во главе с министром полезных ископаемых завершила трехдневный визит с 17 по 19 августа в Москву, где они приняли участие в заседании совместного экономического совета Судана и России.

"Мы обсуждали предложение «Зарубежнефти» по инвестициям в Судане. Ранее мы выделили несколько участков для разработки, а теперь добавили еще, в регионах с газо- и нефтеносным потенциалом", — сообщает издание со ссылкой на генерального директора управления разведки и добычи нефти Судана аль-Тахир Абуль-Хасан

Необходимую информацию для разработки месторождений планируется передать до октября текущего года.

Издание отмечает, что суданское военное правительство расширило двусторонние отношения с Россией, которая изо всех сил пытается усилить влияние в Африке после введения международных санкций после вторжения в Украину.

Напомним, ранее CNN сообщило, что россияне контрабандой вывозят из Судана золото для финансирования войны в Украине.

Россия активно поддержала военный переворот в Судане в 2021 году, в результате которого было свергнуто переходное гражданское правительство, что нанесло сокрушительный удар суданскому продемократическому движению, свергнувшему президента Омара аль-Башира двумя годами ранее.