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Категорія
Економіка
Дата публікації

Судан надасть Росії доступ до своїх нафтових родовищ

Судан надасть Росії доступ до своїх нафтових родовищ

Судан запропонував доступ до своїх нафтових родовищ російської компанії "Зарубіжнафта". Про це пише суданське видання Sudan Tribune.

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Суданська делегація на чолі з міністром корисних копалин завершила триденний візит з 17 по 19 серпня до Москви, де вони взяли участь у засіданні спільної економічної ради Судану та Росії.

"Ми обговорювали пропозицію "Зарубіжнафти" щодо інвестицій у Судані. Раніше ми виділили кілька ділянок для розробки, а тепер додали ще, в регіонах з газо- та нафтоносним потенціалом", - повідомляє видання з посиланням на генерального директора управління розвідки та видобутку нафти Судану аль -Тахір Абуль-Хасан

Необхідну інформацію щодо розробки родовищ планується передати до жовтня поточного року.

Видання зазначає, що суданський військовий уряд розширив двосторонні відносини з Росією, яка щосили намагається посилити вплив в Африці після введення міжнародних санкцій після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що росіяни контрабандою вивозять із Судану золото для фінансування війни в Україні.

Росія активно підтримала військовий переворот у Судані в 2021 році, внаслідок якого було повалено перехідний цивільний уряд, що завдав нищівного удару суданському продемократичному руху, який скинув президента Омара аль-Башира на два роки раніше.

Автор:
Степан Крьока