Судан надасть Росії доступ до своїх нафтових родовищ

Судан запропонував доступ до своїх нафтових родовищ російської компанії "Зарубіжнафта". Про це пише суданське видання Sudan Tribune.

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Суданська делегація на чолі з міністром корисних копалин завершила триденний візит з 17 по 19 серпня до Москви, де вони взяли участь у засіданні спільної економічної ради Судану та Росії.

"Ми обговорювали пропозицію "Зарубіжнафти" щодо інвестицій у Судані. Раніше ми виділили кілька ділянок для розробки, а тепер додали ще, в регіонах з газо- та нафтоносним потенціалом", - повідомляє видання з посиланням на генерального директора управління розвідки та видобутку нафти Судану аль -Тахір Абуль-Хасан

Необхідну інформацію щодо розробки родовищ планується передати до жовтня поточного року.

Видання зазначає, що суданський військовий уряд розширив двосторонні відносини з Росією, яка щосили намагається посилити вплив в Африці після введення міжнародних санкцій після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що росіяни контрабандою вивозять із Судану золото для фінансування війни в Україні.

Росія активно підтримала військовий переворот у Судані в 2021 році, внаслідок якого було повалено перехідний цивільний уряд, що завдав нищівного удару суданському продемократичному руху, який скинув президента Омара аль-Башира на два роки раніше.