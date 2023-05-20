Маляр назвала цель "вбросов" россиян об исчезновении Залужного и взятии Бахмута

Россияне создали новую дезинформационную волну об исчезновении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Такой “вброс” преследует цель деморализовать украинских военных и использовался уже неоднократно.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр и подчеркнула, что Главком находится на месте и выполняет свою работу.

"Это типичная информационная технология направлена на деморализацию нашей армии. По времени действия она очень коротка - от нескольких часов до одного дня. Потому что информацию легко проверить. А эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости", - подчеркнула Маляр.

Она отметила, что такая дезинформация распространяется из-за напряжения в Бахмуте и россияне надеются, что даже несколько деморализованных военных облегчат ситуацию.

По ее словам, именно поэтому, главарь ППК "Вагнер" и заявил, что россиянам удалось наконец захватить Бахмут.

Маляр опровергла эту информацию добавив, что ситуация в Бахмуте критическая и продолжаются сверхтяжелые бои. Вместе с тем наши войска держат оборону и контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты района "Самолет" и частный сектор.

По ее словам, за последние две недели россияне уже трижды "убили" украинских командующих: Танцура, Сырского и Залужного. Маляр отметила, что в течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства.