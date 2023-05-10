Маляр опровергла фейки россиян, об убийстве украинских командующих

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в последнее время в российском информационном пространстве начали распространяться фейки о якобы ликвидации украинских военных командующих.

"В течение недели было уже три таких сообщения. Все живы", - написала Маляр.

Замминистра подчеркнула, что такие "вбросы" делаются для того, чтобы деморализовать людей. Как гражданских, так и военных.

Кроме того, такое сообщение может использоваться российскими службами как хайп, для поднятия духа собственным военным.

По ее словам, это лишь незначительная часть из того, с чем сталкивается наше командование.

Ранее Маляр отмечала, что враг коварен и призывала не верить никаким заявлениям оккупантов. Она отметила, что независимо от того, что враг говорит, пишет, показывает – нужно всегда быть готовым к самым коварным сценариям, потому что именно это россияне и демонстрируют с начала войны.