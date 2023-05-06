Враг коварен. В Минобороны призвали не верить заявлениям оккупантов об их планах

Враг не изменил свой план завоевать всю Украину, поэтому не стоит как-то расценивать заявления российских командиров об их планах на фронте.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Как расценивать видео и текстовые заявления вражеских командиров об их планах? Никак. Не надо искать в них глубокие смыслы или многоходовые комбинации. Враг не изменил свои планы по Украине. Их цель – завоевать всю Украину", - отметила она.

Маляр подчеркнула, что у россиян в 2022 году не удался блицкриг, поэтому они теперь пытаются двигаться поэтапно. Однако Силы обороны Украины не дают им этого сделать.

"Независимо от того, что враг говорит, пишет, показывает - надо всегда быть готовым к коварным сценариям, потому что они именно это и демонстрируют с начала войны", - добавила замминистра.

Напомним, ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что выведет своих боевиков из Бахмута с 10 мая. Позже он сообщил, что якобы передаст позиции вагнеровцев боевикам лидера Чечни Рамзана Кадырова.

При этом замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что Россия изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая, для этого враг стягивает туда вагнеровцев из других направлений.