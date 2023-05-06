Ворог підступний. У Міноборони закликали не вірити заявам окупантів про їх плани

Ворог не змінив свій план завоювати всю Україну, тому не варто якось розцінювати заяви російських ватажків про їх плани на фронті.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Як розцінювати відео та текстові заяви ворожих ватажків про їх плани? Ніяк. Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації. Ворог не змінив свої плани щодо України. Їх мета - завоювати всю Україну", - зазначила вона.

Маляр наголосила, що у росіян у 2022 році не вдався бліцкриг, тому вони тепер намагаються рухатися поетапно. Проте Сили оборони України не дають їм це зробити.

"Незалежно від того, що ворог говорить, пише, показує - треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, бо вони саме це і демонструють з початку війни", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше російські пропагандиські ЗМІ повідомляли, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що виведе своїх бойовиків з Бахмута з 10 травня. Пізніше він повідомив, що нібито передасть позиції вагнерівців воякам лідера Чечні Рамзана Кадирова.

При цьому заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня, для цього ворог стягує туди вагнерівців з інших напрямів.