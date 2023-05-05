"Хочуть захопити до 9 травня": у Міноборони розповіли про наміри Росії щодо Бахмута

Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня, для цього ворог стягує туди вагнерівців з інших напрямів.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, вагнерівцями замінюють штурмові загони десантників, які наразі воюють на Бахмутському напрямку.

"Наші бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше російські пропагандиські ЗМІ повідомляли, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що виведе своїх бойовиків з Бахмута з 10 травня.