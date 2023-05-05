"Хотят захватить до 9 мая": в Минобороны рассказали о намерениях России по Бахмуту

Россия изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая, для этого враг стягивает туда вагнеровцев из других направлений.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, вагнеровцами заменяют штурмовые отряды десантников, воюющих на Бахмутском направлении.

"Наши бойцы не дают врагу прорвать оборону. Кроме того, огнем украинской артиллерии уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев", - отметила она.

Напомним, ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что выведет своих боевиков из Бахмута с 10 мая.