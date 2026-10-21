RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,08

+0,08

EUR

50,53

-0,00

Готівковий курс:

USD

45,25

45,14

EUR

51,10

50,85

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Після Луцька зупинився ще один завод Kromberg & Schubert: під загрозою 3600 робочих місць

Зупинився ще один завод Kromberg & Schubert
Зупинився ще один завод Kromberg & Schubert

На Житомирщині через російські обстріли припинив роботу завод "Кромберг енд Шуберт Житомир" із німецькими інвестиціями. Під загрозою опинилися робочі місця 3600 працівників, а місцеві бюджети можуть втратити мільйони гривень податкових надходжень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

За словами Бунечка, підприємство було одним із найбільших бюджетоутворюючих у регіоні.

"Для Житомирщини це дійсно серйозний удар: під загрозою доля 3600 працівників, а також мільйони гривень податків, які надходили до бюджетів різних рівнів", – зазначив він.

Наразі керівництво заводу разом із власниками шукає можливості забезпечити працівників роботою. Частина персоналу, ймовірно, може виїхати за кордон, іншим планують запропонувати роботу в інших містах.

Обласна влада заявила про готовність сприяти відновленню роботи підприємства, якщо власники ухвалять таке рішення.

"Кромберг енд Шуберт Житомир" спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для автомобільної промисловості.

Підприємство вже зупиняло роботу після російського обстрілу в серпні 2026 року.

Нагадаємо, 17 жовтня після російської атаки зупинився завод у Луцьку цієї ж групи Kromberg & Schubert. Він виробляє електричні кабельні системи для BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Škoda, SEAT та MAN.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності