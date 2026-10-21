Після Луцька зупинився ще один завод Kromberg & Schubert: під загрозою 3600 робочих місць

На Житомирщині через російські обстріли припинив роботу завод "Кромберг енд Шуберт Житомир" із німецькими інвестиціями. Під загрозою опинилися робочі місця 3600 працівників, а місцеві бюджети можуть втратити мільйони гривень податкових надходжень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

За словами Бунечка, підприємство було одним із найбільших бюджетоутворюючих у регіоні.

"Для Житомирщини це дійсно серйозний удар: під загрозою доля 3600 працівників, а також мільйони гривень податків, які надходили до бюджетів різних рівнів", – зазначив він.

Наразі керівництво заводу разом із власниками шукає можливості забезпечити працівників роботою. Частина персоналу, ймовірно, може виїхати за кордон, іншим планують запропонувати роботу в інших містах.

Обласна влада заявила про готовність сприяти відновленню роботи підприємства, якщо власники ухвалять таке рішення.

"Кромберг енд Шуберт Житомир" спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для автомобільної промисловості.

Підприємство вже зупиняло роботу після російського обстрілу в серпні 2026 року.

Нагадаємо, 17 жовтня після російської атаки зупинився завод у Луцьку цієї ж групи Kromberg & Schubert. Він виробляє електричні кабельні системи для BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Škoda, SEAT та MAN.