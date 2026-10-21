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После Луцка остановился еще один завод Kromberg & Schubert: под угрозой 3600 рабочих мест

Остановился еще один завод Kromberg & Schubert
Остановился еще один завод Kromberg & Schubert

В Житомирской области из-за российских обстрелов прекратил работу завод "Кромберг энд Шуберт Житомир" с немецкими инвестициями. Под угрозой оказались рабочие места 3600 человек, а местные бюджеты могут потерять миллионы гривен налоговых поступлений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

По словам Бунечко, предприятие было одним из крупнейших бюджетообразующих в регионе.

"Для Житомирщины это действительно серьезный удар: под угрозой судьба 3600 работников, а также миллионы гривен налогов, которые поступали в бюджеты разных уровней", - отметил он.

В настоящее время руководство завода вместе с владельцами ищет возможности обеспечить работу работой. Часть персонала, вероятно, может уехать за границу, другим планируется предложить работу в других городах.

Областные власти заявили о готовности содействовать возобновлению работы предприятия, если собственники примут такое решение.

"Кромберг и Шуберт Житомир" специализируется на производстве электрических бортовых кабельных систем для автомобильной промышленности.

Предприятие уже останавливало работу после российских обстрелов в августе 2026 года.

Напомним, 17 октября после российской атаки остановился завод в Луцке этой же группы Kromberg & Schubert. Он производит электрические кабельные системы для BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes Benz, Škoda, SEAT и MAN.

Автор:
Татьяна Гойденко

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