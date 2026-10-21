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Експорт чипів з Азії зростає на тлі буму ШІ: які країни нарощують поставки

чипи
Бум штучного інтелекту розганяє експорт чипів з Азії / Depositphotos

Експорт чипів з Азії стрімко зростає на тлі буму штучного інтелекту. Попри фінансові дискусії щодо можливого перегріву ринку, фізичні ланцюги постачання демонструють стабільне збільшення обсягів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

Які країни нарощують поставки

Згідно з торговельною статистикою Південної Кореї за перші 20 днів жовтня, загальний експорт країни зріс на 65,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головним чинником став попит на напівпровідники для систем штучного інтелекту. Закордонні продажі корейських чипів у річному обчисленні зросли на 222,5%.

У Японії показники експорту зростають протягом 13 місяців поспіль. У вересні загальний експорт країни збільшився на 16,7% у річному вимірі. При цьому поставки напівпровідників зросли на 49,4%, а обладнання для виготовлення мікросхем – на 43,9%.

Суперечки інвесторів щодо ризиків

Значні темпи зростання експорту чипів відбуваються на тлі розбіжностей у оцінках фінансових аналітиків. Мільярдер Кен Гріффін заявив, що ситуація з формуванням "бульбашки" в галузі штучного інтелекту "майже напевно" існує.

Водночас виникають занепокоєння через строки окупності капітальних витрат на технології. Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва порівняла вплив розвитку штучного інтелекту на світову економіку з "повільно рухаючимсь цунамі".

Іншу позицію має керівник компанії BlackRock Ларрі Фінк, який вважає за необхідне продовжувати розбудову технологічної інфраструктури.

"Якщо ми не побудуємо ці центри обробки даних, це фактично призведе до більшої інфляції, оскільки вартість обчислень зараз дуже висока. І чим швидше ми зможемо побудувати більше центрів обробки даних, чим більше обчислень у нас буде, тим швидше ми зможемо знизити вартість", – сказав він.

Нагадаємо, китайські технологічні компанії ByteDance, Alibaba та Tencent замовили понад 3 мільйони нових графічних карт Nvidia RTX PRO 5500 загальною вартістю понад 35 мільярдів доларів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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