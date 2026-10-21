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Экспорт чипов из Азии растет на фоне бума ИИ: какие страны наращивают поставки

чипы
Бум искусственного интеллекта разгоняет экспорт чипов из Азии / Depositphotos

Экспорт чипов из Азии стремительно растет на фоне бума искусственного интеллекта. Несмотря на финансовые дискуссии о возможном перегреве рынка, физические цепи поставки демонстрируют стабильное увеличение объемов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Какие страны наращивают поставки

Согласно торговой статистике Южной Кореи за первые 20 дней октября, общий экспорт страны вырос на 65,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным фактором стал спрос на полупроводники для систем искусственного интеллекта. Заграничные продажи корейских чипов в годовом исчислении выросли на 222,5%.

В Японии показатели экспорта растут в течение 13 месяцев. В сентябре общий экспорт страны увеличился на 16,7 % в годовом исчислении. При этом поставки полупроводников выросли на 49,4 %, а оборудование для изготовления микросхем – на 43,9 %.

Споры инвесторов по рискам

Значительные темпы роста экспорта чипов происходят на фоне разногласий в оценках финансовых аналитиков. Миллиардер Кен Гриффин заявил, что ситуация с формированием "пузырька" в области искусственного интеллекта "почти наверняка" существует.

В то же время возникают беспокойства из-за сроков окупаемости капитальных затрат на технологии. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сравнила влияние развития искусственного интеллекта на мировую экономику с "медленно двигающимся цунами".

Другую позицию имеет руководитель компании BlackRock Ларри Финк, считающий необходимым продолжать развитие технологической инфраструктуры.

"Если мы не построим эти центры обработки данных, это фактически приведет к большей инфляции, поскольку стоимость вычислений сейчас очень высока. И чем скорее мы сможем построить больше центров обработки данных, чем больше вычислений у нас будет, тем быстрее мы сможем снизить стоимость", – сказал он.

Напомним, китайские технологические компании ByteDance, Alibaba и Tencent заказали более 3 миллионов новых графических карт Nvidia RTX PRO 5500 общей стоимостью более 35 миллиардов долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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