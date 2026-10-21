Україна отримала від Литви понад 253 тонни обладнання для енергетики

Литва передала Україні понад 253 тонни енергетичного обладнання, зокрема три силові трансформатори для Хмельниччини, автотрансформатор потужністю 200 МВА та 76 одиниць допоміжного устаткування.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міненерго.

Постачання має сприяти підвищенню надійності роботи енергосистеми та стабільному електропостачанню споживачів в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.

У Міністерстві енергетики України подякували литовським партнерам AB Energijos Skirstymo Operatorius (ESO) та Blue/Yellow за допомогу в зміцненні енергетичної стійкості країни.

Окремо відомство відзначило підтримку Генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO), який долучився до організації логістики постачання.

Нагадаємо, раніше Швейцарія передала Україні 18 тонн енергетичного обладнання для об’єктів критичної інфраструктури. До поставки входили генератори, накопичувачі енергії, кабелі та інше обладнання.

Крім того, Швеція передала Україні 35 тонн енергетичного обладнання - трансформатори та дизельні генератори.