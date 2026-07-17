Сумщина отримала генератори для критичної інфраструктури від Іспанії

Сумська область отримала перші 28 дизельних генераторів із партії гуманітарної допомоги від Іспанії. Загалом у межах цієї поставки регіону мають передати 100 генераторів для резервного електроживлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Обладнання передали зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги. Допомогу надало Іспанське агентство міжнародного співробітництва з розвитку.

До першої партії увійшли 28 дизельних генераторів, а також моторна олива для введення обладнання в експлуатацію та першого технічного обслуговування. Загальна вага вантажу становить 4,8 тонни.

У Міненерго зазначають, що генератори мають посилити енергетичну стійкість Сумщини та допомогти забезпечити резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури і споживачів.

Регіон залишається прифронтовим, тому енергетична інфраструктура Сумщини працює в умовах постійних загроз.

Додамо, днями, дві українські енергетичні компанії в Одеській та Чернігівській областях отримали критично важливе обладнання від Європейського Союзу на загальну суму 101,8 тис. євро. Допомога має посилити підготовку енергосистеми до наступного осінньо-зимового періоду.