Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,62

--0,13

EUR

51,16

+0,10

Готівковий курс:

USD

44,72

44,60

EUR

51,40

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Сумщина отримала генератори для критичної інфраструктури від Іспанії

Сумщина отримала генератори для критичної інфраструктури
Сумщина отримала генератори для критичної інфраструктури

Сумська область отримала перші 28 дизельних генераторів із партії гуманітарної допомоги від Іспанії. Загалом у межах цієї поставки регіону мають передати 100 генераторів для резервного електроживлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Обладнання передали зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги. Допомогу надало Іспанське агентство міжнародного співробітництва з розвитку.

До першої партії увійшли 28 дизельних генераторів, а також моторна олива для введення обладнання в експлуатацію та першого технічного обслуговування. Загальна вага вантажу становить 4,8 тонни.

У Міненерго зазначають, що генератори мають посилити енергетичну стійкість Сумщини та допомогти забезпечити резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури і споживачів.

Регіон залишається прифронтовим, тому енергетична інфраструктура Сумщини працює в умовах постійних загроз.

Додамо, днями, дві українські енергетичні компанії в Одеській та Чернігівській областях отримали критично важливе обладнання від Європейського Союзу на загальну суму 101,8 тис. євро. Допомога має посилити підготовку енергосистеми до наступного осінньо-зимового періоду.

Автор:
Тетяна Гойденко