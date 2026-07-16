Енергокомпанії Одещини та Чернігівщини отримали обладнання від ЄС

Дві українські енергетичні компанії в Одеській та Чернігівській областях отримали критично важливе обладнання від Європейського Союзу на загальну суму 101,8 тис. євро. Допомога має посилити підготовку енергосистеми до наступного осінньо-зимового періоду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Обладнання передали минулого місяця. Його використовуватимуть для підтримки відновлювальних робіт та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури.

У Міненерго зазначають, що допомога сприятиме надійнішому електропостачанню в Одеській та Чернігівській областях напередодні зими.

Європейський Союз залишається одним із партнерів України у підтримці енергетичного сектору та відновленні інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Додамо, Україна з початку 2026 року отримала 4 314 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Ще 1 064 одиниці обладнання очікують найближчим часом.