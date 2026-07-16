Энергокомпании Одесщины и Черниговщины получили оборудование от ЕС

Две украинские энергетические компании в Одесской и Черниговской областях получили критически важное оборудование Европейского Союза на общую сумму 101,8 тыс. евро. Помощь должна усилить подготовку энергосистемы к следующему осенне-зимнему периоду.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Оборудование было передано в прошлом месяце. Его будут использовать для поддержания восстановительных работ и повышения устойчивости энергетической инфраструктуры.

В Минэнерго отмечают, что помощь будет способствовать более надежному электроснабжению в Одесской и Черниговской областях накануне зимы.

Европейский Союз остается одним из партнеров Украины по поддержке энергетического сектора и восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Украина с начала 2026 года получила 4 314 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы. Еще 1064 единицы оборудования ожидают в ближайшее время.