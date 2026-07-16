Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

--0,14

EUR

51,07

--0,13

Наличный курс:

USD

44,70

44,60

EUR

51,40

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Энергокомпании Одесщины и Черниговщины получили оборудование от ЕС

генераторы
Энергокомпании Одесщины и Черниговщины получили оборудование от ЕС / КГГА

Две украинские энергетические компании в Одесской и Черниговской областях получили критически важное оборудование Европейского Союза на общую сумму 101,8 тыс. евро. Помощь должна усилить подготовку энергосистемы к следующему осенне-зимнему периоду.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Оборудование было передано в прошлом месяце. Его будут использовать для поддержания восстановительных работ и повышения устойчивости энергетической инфраструктуры.

В Минэнерго отмечают, что помощь будет способствовать более надежному электроснабжению в Одесской и Черниговской областях накануне зимы.

Европейский Союз остается одним из партнеров Украины по поддержке энергетического сектора и восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Украина с начала 2026 года получила 4 314 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы. Еще 1064 единицы оборудования ожидают в ближайшее время.

Автор:
Татьяна Гойденко