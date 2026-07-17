Сумщина получила генераторы для критической инфраструктуры от Испании

Сумская область получила первые 28 дизельных генераторов партии гуманитарной помощи от Испании. В рамках этой поставки региону должны передать 100 генераторов для резервного электропитания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Оборудование было передано со складов хабов экстренной энергетической помощи. Помощь оказало Испанское агентство международного сотрудничества по развитию.

В первую партию вошли 28 дизельных генераторов, а также моторное масло для ввода оборудования в эксплуатацию и первого технического обслуживания. Общий вес груза составляет 4,8 тонн.

В Минэнерго отмечают, что генераторы должны усилить энергетическую устойчивость Сумщины и обеспечить резервное питание объектов критической инфраструктуры и потребителей.

Регион остается прифронтовым, потому энергетическая инфраструктура Сумщины работает в условиях постоянных угроз.

Добавим, на днях две украинские энергетические компании в Одесской и Черниговской областях получили критически важное оборудование от Европейского Союза на общую сумму 101,8 тыс. евро. Помощь должна усилить подготовку энергосистемы к следующему осенне-зимнему периоду.