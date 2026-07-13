Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,50

--0,02

EUR

50,86

--0,02

Наличный курс:

USD

44,76

44,65

EUR

51,40

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кривой Рог получил партию энергооборудования и спецтехники от немецких партнеров (ФОТО)

оборудование
Кривой Рог получил новое оборудование из Германии/Фото: Александр Вилкул

Кривой Рог получил партию оборудования и специальной техники от Немецкого общества международного сотрудничества GIZ в рамках реализации проекта EMPOWER. Снабжение направлено на обеспечение бесперебойной работы городской инфраструктуры в зимний период.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Полученные технические средства распределили между коммунальными предприятиями и учебными заведениями города по следующим направлениям:

  • КП "Кривбассводоканал" получило 5 солнечных электростанций, 6 комплектов аккумуляторных батарей и самосвал с краном Mercedes-Benz Arocs - HIAB-CraneX-DUO;
  • КПТМ "Криворожтеплосеть" принял колесный экскаватор-погрузчик JCB 3CX 14M3WA для проведения ремонтов на теплотрассах;
  • КП "Скоростной трамвай" оборудовали 2 комплектами солнечных панелей мощностью по 60 киловатт вместе с аккумуляторами;
  • гимназии №19, 122, 45, 68, Криворожский Терновский лицей и лицей №24 получили системы резервного питания, каждая из которых состоит из инвертора и 12 аккумуляторных батарей емкостью 60 кВт/ч и напряжением 614,4 В.
Фото 2 — Кривой Рог получил партию энергооборудования и спецтехники от немецких партнеров (ФОТО)
Кривой Рог оборудование для бесперебойной работы критически важных систем/Фото: Александр Вилкул

Переданная техника должна ускорить восстановление водоснабжения и отопления при возникновении аварийных ситуаций или гидроударов.

Фото 3 — Кривой Рог получил партию энергооборудования и спецтехники от немецких партнеров (ФОТО)
Кривой рог получил немецкую спецтехнику. Фото: Александр Вилкул

По словам Вилкула, в предыдущие периоды на объектах критической инфраструктуры Кривого Рога уже было установлено более 1000 генераторов, 10 когенерационных установок и блочно-модульных котельных, а также более 50 солнечных электростанций в школах и больницах.

Напомним, в мае Кривой Рог получил еще 31 дизельный генератор мощностью от 17 до 440 кВт. Все объекты критической инфраструктуры города на 100% обеспечены генераторами — это более 2000 единиц, которые закуплены преимущественно за средства городского бюджета.

Автор:
Татьяна Ковальчук