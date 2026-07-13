Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,50

--0,02

EUR

50,86

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,76

44,65

EUR

51,40

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кривий Ріг отримав партію енергообладнання та спецтехніки від німецьких партнерів (ФОТО)

обладнання
Кривий Ріг отримав нове обладнання з Німеччини / Фото: Олександр Вілкул

Кривий Ріг отримав партію обладнання та спеціальної техніки від Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ у межах реалізації проєкту EMPOWER. Постачання спрямоване на забезпечення безперебійної роботи міської інфраструктури в зимовий період.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Отримані технічні засоби розподілили між комунальними підприємствами та закладами освіти міста за такими напрямками:

  • КП "Кривбасводоканал" отримало 5 сонячних електростанцій, 6 комплектів акумуляторних батарей та самоскид із краном Mercedes-Benz Arocs - HIAB-CraneX-DUO; 
  • КПТМ "Криворіжтепломережа" прийняло колісний екскаватор-навантажувач JCB 3CX 14M3WA для проведення ремонтів на теплотрасах; 
  • КП "Швидкісний трамвай" обладнали 2 комплектами сонячних панелей потужністю по 60 кіловат разом із акумуляторами; 
  • гімназії №19, 122, 45, 68, Криворізький Тернівський ліцей та ліцей №24 отримали системи резервного живлення, кожна з яких складається з інвертора та 12 акумуляторних батарей ємністю 60 кВт/год і напругою 614,4 В.
Фото 2 — Кривий Ріг отримав партію енергообладнання та спецтехніки від німецьких партнерів (ФОТО)
Кривий Ріг обладнання для безперебійної роботи критично важливих систем / Фото: Олександр Вілкул

Передана техніка має прискорити відновлення водопостачання та опалення у разі виникнення аварійних ситуацій чи гідроударів.

Фото 3 — Кривий Ріг отримав партію енергообладнання та спецтехніки від німецьких партнерів (ФОТО)
Кривий ріг отримав німецьку спецтехніку. Фото: Олександр Вілкул

За словами Вілкула, у попередні періоди на об'єктах критичної інфраструктури Кривого Рогу вже встановили понад 1000 генераторів, 10 когенераційних установок і блочно-модульних котелень, а також понад 50 сонячних електростанцій у школах та лікарнях.

Нагадаємо, у травні Кривий Ріг отримав ще 31 дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Наразі всі об’єкти критичної інфраструктури міста на 100% забезпечені генераторами — це понад 2000 одиниць, які закуплені переважно за кошти міського бюджету. 

Автор:
Тетяна Ковальчук