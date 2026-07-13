Кривий Ріг отримав партію енергообладнання та спецтехніки від німецьких партнерів (ФОТО)

Кривий Ріг отримав партію обладнання та спеціальної техніки від Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ у межах реалізації проєкту EMPOWER. Постачання спрямоване на забезпечення безперебійної роботи міської інфраструктури в зимовий період.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Отримані технічні засоби розподілили між комунальними підприємствами та закладами освіти міста за такими напрямками:

КП "Кривбасводоканал" отримало 5 сонячних електростанцій, 6 комплектів акумуляторних батарей та самоскид із краном Mercedes-Benz Arocs - HIAB-CraneX-DUO;

КПТМ "Криворіжтепломережа" прийняло колісний екскаватор-навантажувач JCB 3CX 14M3WA для проведення ремонтів на теплотрасах;

КП "Швидкісний трамвай" обладнали 2 комплектами сонячних панелей потужністю по 60 кіловат разом із акумуляторами;

гімназії №19, 122, 45, 68, Криворізький Тернівський ліцей та ліцей №24 отримали системи резервного живлення, кожна з яких складається з інвертора та 12 акумуляторних батарей ємністю 60 кВт/год і напругою 614,4 В.

Кривий Ріг обладнання для безперебійної роботи критично важливих систем / Фото: Олександр Вілкул

Передана техніка має прискорити відновлення водопостачання та опалення у разі виникнення аварійних ситуацій чи гідроударів.

Кривий ріг отримав німецьку спецтехніку. Фото: Олександр Вілкул

За словами Вілкула, у попередні періоди на об'єктах критичної інфраструктури Кривого Рогу вже встановили понад 1000 генераторів, 10 когенераційних установок і блочно-модульних котелень, а також понад 50 сонячних електростанцій у школах та лікарнях.

Нагадаємо, у травні Кривий Ріг отримав ще 31 дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Наразі всі об’єкти критичної інфраструктури міста на 100% забезпечені генераторами — це понад 2000 одиниць, які закуплені переважно за кошти міського бюджету.