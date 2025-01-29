Укргазбанк профінансував імпорт когенераційного обладнання на 9 МВт для підприємства у Кривому Розі

Державний Укргазбанк уклав угоду з торговельного фінансування щодо імпорту когенераційного обладнання для неназваного приватного підприємства з Кривого Рогу, йдеться у повідомленні фінустанови.

Зазначається, що клієнту було відкрито кредитну лінію та випущено документарний акредитив на суму понад 6 мільйонів євро з метою фінансування постачання в Україну когенераційного обладнання потужністю 9,375 МВт з Європи. Постачання обладнання має дозволити підприємству працювати в умовах нестабільного енергопостачання.

Фінансуючим банком виступив "один з найбільших банків Німеччини". Угода традиційно відбулась за підтримки Єврпейського банку реконструкції та розвитку та Міжнародної фінансової корпорації.

Як вказав виконуючий обов'язки голови правління УГБ Родіон Морозів, для сприяння відновленню енергетичної інфраструктури, окрім традиційного кредитування та міжнародних програм підтримки, банк активно використовує інструменти торговельного фінансування, що дозволяє фінансувати зовнішньоекономічні контракти клієнтів для придбання за кордоном сучасного потужного енергообладнання.

Нагадаємо, що на початку грудня 2024 року уклала з ЄБРР кредитну угоду на 80 мільйонів євро державна "Укрнафта". Це перша угода в межах великого інвестиційного пакета для українських державних та приватних компаній на суму понад 1,3 мільярда євро, схваленого радою директорів ЄБРР 4 грудня.

Повідомлялося, що фінансування передбачає постачання та встановлення газових розподілених електростанцій та когенераційних потужностей сукупним обсягом "орієнтовно 100 МВт". Втім, згодом компанія опублікувала на платформі ЄБРР два тендери на постачання обладнання навіть більшої потужності - сукупно 126 МВт. Загалом вона планує створити 370 МВт потужностей генерації енергії з власного газу.

Зазначимо також, що ще у жовтні угоду з ЄБРР на 35 мільйонів євро уклав Харків (йдеться про 25 мільйонів євро кредиту та 10 мільйонів євро гранту). Гроші мали піти на завершення будівництва децентралізованої системи тепло-, водо- та енергопостачання т підтримку міських підприємств електротранспорту.

Крім того, грудні у межах Програми зеленого енергетичного відновлення України, яку реалізує ООН за підтримки Норвегії, Швеції та ЄС, Харків отримав шість газопоршневих когенераційних установок.