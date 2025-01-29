Укргазбанк профинансировал импорт когенерационного оборудования на 9 МВт для предприятия в Кривом Роге

Государственный Укргазбанк заключил соглашение о торговом финансировании импорта когенерационного оборудования для неназванного частного предприятия из Кривого Рога, говорится в сообщении финучреждения.

Отмечается, что клиенту была открыта кредитная линия и выпущен документарный аккредитив на сумму более 6 миллионов евро с целью финансирования поставок в Украину когенерационного оборудования мощностью 9,375 МВт из Европы. Поставка оборудования призвана позволить предприятию работать в условиях нестабильного энергоснабжения.

Финансирующим банком выступил "один из крупнейших банков Германии". Соглашение традиционно заключено при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации.

Как указал исполняющий обязанности председателя правления УГБ Родион Морозов, для содействия восстановлению энергетической инфраструктуры, помимо традиционного кредитования и международных программ поддержки, банк активно использует инструменты торгового финансирования, что позволяет финансировать внешнеэкономические контракты клиентов на приобретение за рубежом современного мощного энергооборудования.

Напомним, что в начале декабря 2024 года заключила с ЕБРР кредитное соглашение на 80 миллионов евро государственная "Укрнафта". Это стало первым соглашением в рамках крупного инвестиционного пакета для украинских государственных и частных компаний на сумму свыше 1,3 миллиарда евро, одобренного советом директоров ЕБРР 4 декабря.

Сообщалось, что финансирование предусматривает поставку и установку газовых распределенных электростанций и когенерационных мощностей совокупным объемом "ориентировочно 100 МВт". Впрочем, впоследствии компания опубликовала на платформе ЕБРР два тендера на поставку оборудования даже большей мощности – совокупно 126 МВт. В целом она планирует создать 370 МВт мощностей генерации энергии из собственного газа.

Отметим также, что еще в октябре соглашение с ЕБРР на 35 миллионов евро заключил Харьков (речь идет о 25 миллионах евро кредита и 10 миллионах евро гранта). Деньги должны были пойти на завершение строительства децентрализованной системы тепло-, водо- и энергоснабжения и поддержку городских предприятий электротранспорта.

Кроме того, в декабре в рамках Программы зеленого энергетического восстановления Украины, которую реализует ООН при поддержке Норвегии, Швеции и ЕС, Харьков получил шесть газопоршневых когенерационных установок.