У місті на Рівненщині вже чотири котельні обладнали когенераційними установками

Комунальне підприємство "Дубнокомуненергія" (Рівненська область) запустило в роботу нову когенераційну газопоршневу установку німецького виробника. Про важливу для Дубенської громади подію повідомляє "Суспільне Рівне" .

"Одна когенераційна машина Viessmann потужністю 260 кВт забезпечує роботу котельні з загальною потужністю 20 МВт. Це дозволяє обігрівати до 7 тисяч осель місцевих жителів", – розповідає генеральний директор Viessmann Climate Solutions в Україні Олександр Збанко.

Впровадження таких технологій є важливим кроком у модернізації не лише комунальної, а й критичної та бізнес-інфраструктури. Завдяки новій установці комунальне підприємство тепер може повністю забезпечувати власні енергетичні потреби, та надавати тепло жителям у разі перебоїв з електропостачанням. Це особливо важливо для місцевих шкіл, лікарень та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Сумарна потужність чотирьох міні-ТЕЦ, які громада отримала за підтримки міжнародних партнерів, становить 1 МВт. За словами Збанка, такі рішення допомагають захистити українську енергетику від можливих атак з боку РФ та сприяють впровадженню принципу розподіленої системи енергопостачання. Зокрема, подібні проєкти готуються до реалізації в Черкаській, Хмельницькій та Львівській областях.

Когенераційні установки Viessmann допомагають стабілізувати ситуацію на Рівненщині. Фото: Суспільне Рівне

"Це оптимальне рішення для швидкого відновлення енергопостачання та забезпечення теплопостачання в регіонах, де ТЕЦ та ГЕС були пошкоджені або зруйновані," — підкреслив Збанко.

Він закликав інші українські міста наслідувати цей приклад та впроваджувати аналогічні рішення для безперебійного електропостачання як виробничих, так і комунальних об'єктів. А також зазначив, що впровадження когенераційних установок є значно ефективнішим у порівнянні з використанням традиційних генераторів.

"Минулого року міста покладались на генератори, але їхній коефіцієнт корисної дії (ККД) ледь досягає 38%. Водночас ефективність газопоршневих установок Viessmann може перевищувати 90%, що дозволяє значно знизити вартість виробленої енергії", – пояснив інженер Viessmann Climate Solutions.

Ефективність газопоршневих установок Viessmann може перевищувати 90%. Фото: Суспільне Рівне

Згідно зазначених виробником обладнання показників, всі елементи газопоршневих установок Viessmann розраховані на безперервну роботу протягом 40 тисяч годин. Повністю автоматизована система готова до інтеграції до складу котельні або іншої енергетичної установки.

В окремому шумопоглинальному корпусі, окрім двигуна з генератором та системою автоматики, наявні всі гідравлічні елементи замкнутого контуру утилізації теплоти та необхідних систем для роботи двигуна, що дозволяє значно знизити вплив на навколишнє середовище. Завдяки високим технологіям німецького виробника цей варіант є не тільки економічно вигідним, але й екологічно безпечним.

Впровадження когенераційних установок є значно ефективнішим у порівнянні з використанням традиційних генераторів. Фото: Суспільне Рівне

Нагадаємо, що йдеться про обладнання, безкоштовно надане місту Агентством з міжнародного розвитку США (USAID). Орієнтовна вартість установок, якими задля готовності до екстрених відключень забезпечили всі чотири котельні Дубна, становить 50 мільйонів гривень.