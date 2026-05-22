Захист від блекаутів: Кривий Ріг отримав 31 потужний генератор для живлення критичних об'єктів

Кривий Ріг отримав 31 потужний генератор / Фото: t.me/vilkul

Кривий Ріг отримав ще 31 дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Наразі всі об’єкти критичної інфраструктури міста на 100% забезпечені генераторами — це понад 2000 одиниць, які закуплені переважно за кошти міського бюджету. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Сучасні дизельні генератори надійшли до міста у межах співробітництва з Фондом "Партнерство за сильну Україну" та за сприяння урядів Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Ця техніка забезпечить додаткове резервне живлення для таких напрямків:

  • об'єкти водопостачання; 
  • об'єкти теплопостачання; 
  • системи водовідведення; 
  • стабільна робота комунальних служб міста у разі аварійних відключень чи інших викликів.
Кривий Ріг отримав ще 31 дизельний генератор / Фото: t.me/vilkul

"Ці генератори — це не лише про технічне переоснащення, а й про партнерство та довіру до нашого міста", — зазначив Вілкул.

Проте, оскільки ця техніка має обмежений ресурс, влада міста постійно працює над оновленням та формуванням додаткового резерву.

Раніше повідомлялося, що державний Укргазбанк уклав угоду з торговельного фінансування щодо імпорту когенераційного обладнання для неназваного приватного підприємства з Кривого Рогу.

Автор:
Тетяна Ковальчук