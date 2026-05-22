Захист від блекаутів: Кривий Ріг отримав 31 потужний генератор для живлення критичних об'єктів
Кривий Ріг отримав ще 31 дизельний генератор потужністю від 17 до 440 кВт. Наразі всі об’єкти критичної інфраструктури міста на 100% забезпечені генераторами — це понад 2000 одиниць, які закуплені переважно за кошти міського бюджету.
Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Сучасні дизельні генератори надійшли до міста у межах співробітництва з Фондом "Партнерство за сильну Україну" та за сприяння урядів Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.
Ця техніка забезпечить додаткове резервне живлення для таких напрямків:
- об'єкти водопостачання;
- об'єкти теплопостачання;
- системи водовідведення;
- стабільна робота комунальних служб міста у разі аварійних відключень чи інших викликів.
"Ці генератори — це не лише про технічне переоснащення, а й про партнерство та довіру до нашого міста", — зазначив Вілкул.
Проте, оскільки ця техніка має обмежений ресурс, влада міста постійно працює над оновленням та формуванням додаткового резерву.
Раніше повідомлялося, що державний Укргазбанк уклав угоду з торговельного фінансування щодо імпорту когенераційного обладнання для неназваного приватного підприємства з Кривого Рогу.