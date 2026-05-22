Защита от блекаутов: Кривой Рог получил 31 мощный генератор для питания критических объектов
Кривой Рог получил еще 31 дизельный генератор мощностью от 17 до 440 кВт. Все объекты критической инфраструктуры города на 100% обеспечены генераторами — это более 2000 единиц, которые закуплены преимущественно за средства городского бюджета.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Современные дизельные генераторы поступили в город в рамках сотрудничества с Фондом "Партнерство за сильную Украину" и при содействии правительств Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.
Эта техника обеспечит дополнительное резервное питание для следующих направлений:
- объекты водоснабжения;
- объекты теплоснабжения;
- системы водоотвода;
- стабильная работа коммунальных служб в случае аварийных отключений или других вызовов.
"Эти генераторы - это не только о техническом переоснащении, но и о партнерстве и доверии к нашему городу", - отметил Вилкул.
Однако поскольку эта техника имеет ограниченный ресурс, власти города постоянно работают над обновлением и формированием дополнительного резерва.
Ранее сообщалось, что государственный Укргазбанк заключил соглашение по торговому финансированию по импорту когенерационного оборудования для неназванного частного предприятия из Кривого Рога .