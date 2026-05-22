Защита от блекаутов: Кривой Рог получил 31 мощный генератор для питания критических объектов

генераторы
Кривой Рог получил 31 мощный генератор/Фото: t.me/vilkul

Кривой Рог получил еще 31 дизельный генератор мощностью от 17 до 440 кВт. Все объекты критической инфраструктуры города на 100% обеспечены генераторами — это более 2000 единиц, которые закуплены преимущественно за средства городского бюджета.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Современные дизельные генераторы поступили в город в рамках сотрудничества с Фондом "Партнерство за сильную Украину" и при содействии правительств Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Эта техника обеспечит дополнительное резервное питание для следующих направлений:

  • объекты водоснабжения;
  • объекты теплоснабжения;
  • системы водоотвода;
  • стабильная работа коммунальных служб в случае аварийных отключений или других вызовов.
"Эти генераторы - это не только о техническом переоснащении, но и о партнерстве и доверии к нашему городу", - отметил Вилкул.

Однако поскольку эта техника имеет ограниченный ресурс, власти города постоянно работают над обновлением и формированием дополнительного резерва.

Ранее сообщалось, что государственный Укргазбанк заключил соглашение по торговому финансированию по импорту когенерационного оборудования для неназванного частного предприятия из Кривого Рога .

Автор:
Татьяна Ковальчук