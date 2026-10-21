Украина получила от Литвы более 253 тонн оборудования для энергетики

Литва передала Украине более 253 тонн энергетического оборудования, в том числе три силовых трансформатора для Хмельнитчины, автотрансформатор мощностью 200 МВА и 76 единиц вспомогательного оборудования.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минэнерго.

Снабжение должно способствовать повышению надежности работы энергосистемы и стабильному электроснабжению потребителей в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В Министерстве энергетики Украины поблагодарили литовских партнеров AB Energijos Skirstymo Operatorius (ESO) и Blue/Yellow за помощь в укреплении энергетической устойчивости страны.

Отдельно ведомство отметило поддержку Генерального директората Европейской комиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи (DG ECHO), который присоединился к организации логистики поставок.

Ранее Швейцария передала Украине 18 тонн энергетического оборудования для объектов критической инфраструктуры. В поставку входили генераторы, накопители энергии, кабели и другое оборудование.

Кроме того, Швеция передала Украине 35 тонн энергетического оборудования – трансформаторы и дизельные генераторы.