Маляр спростувала фейки росіян, про вбивство українських командувачів

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що протягом останнього часу в російському інформаційному просторі почали поширюватися фейки про нібито ліквідацію українських військових командувачів.

"Протягом тижня було вже три такі повідомлення. Всі живі", - написавла Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що такі "вкиди" робляться для того, щоб деморалізувати людей. Як цивільних, так і військових.

Окрім того, таке повідомлення може використовуватися російськими службами як хайп, для підняття духу власним військовим.

За її словами, це лише незначна частина, з того, з чим стикається наше командування.

Раніше Маляр наголошувала, що ворог підступний і закликала не вірити жодним заявам окупантів. Вона зазначила, що незалежно від того, що ворог говорить, пише, показує - треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, бо саме це росіяни і демонструють з початку війни.