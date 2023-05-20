Маляр назвала мету "вкидів" росіян про зникнення Залужного і взяття Бахмута

Росіяни створили нову дезінформаційну хвилю про зникнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Такий “вкид” має на меті деморалізувати українських військвих і використовувався вже неодноразово.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр і наголосила, що Главком перебуває на місці та виконує свою роботу.

"Це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію нашого війська. По часу дії вона дуже коротка - від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості", - наголосила Маляр.

Вона зазначила, що така дезінформація поширюється через напругу в Бахмуті і росіяни сподіваються, що навіть декілька деморалізованих військових полегшать ситуацію.

За її словами, саме через це, ватажок ПВК "Вагнер" і заявив, що росіянам вдалося нарешті захопити Бахмут.

Маляр спростувала цю інформацію додавши, що ситуація в Бахмуті є критичною і тривають надважкі бої. Разом з тим, наші війська тримають оборону та контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти району "Літак" і приватний сектор.

За її словами, протягом останніх двох тижнів росіяни вже тричі "вбили" українських командувачів: Танцюру, Сирського і Залужного. Маляр наголосила, що протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого військово-політичного керівництва.