У Міноборони заявили, що ЗСУ взяли Бахмут в напівоточення

Українські військові взяли Бахмут в напівоточення та продовжують зберігати контроль над частиною міста.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Тобто, просування наших військ у передмісті по флангам, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті", - зазначила вона.

За її словами, військові взяли місто у напівоточення і це дає їм можливість знищувати ворога.

"Ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись. Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак", - додала Маляр.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що росіянам вдалося нарешті захопити Бахмут.

У Міністерстві оборони спростували цю інформацію додавши, що ситуація в Бахмуті є критичною і тривають надважкі бої. Разом з тим, наші війська тримають оборону та контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти району "Літак" і приватний сектор.

Президент України Володимир Зеленський також спростував заяви російських окупантів про те, що вони взяли під свій контроль Бахмут.