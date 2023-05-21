ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський відреагував на заяви окупантів про захоплення Бахмута

Зеленський відреагував на заяви окупантів про захоплення Бахмута
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви російських окупантів про те, що вони взяли під свій контроль Бахмут.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський нібито підтвердив, що Київ втратив контроль над Бахмутом.

Проте фраза Зеленського була вирвана з контексту. На запитання про те, що росіяни заявили про взяття під контроль Бахмута, він відповів "Я так не думаю".

"Таким чином президент заперечив взяття Бахмута", - зазначив Никифоров.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що росіянам вдалося нарешті захопити Бахмут.

У Міністерстві оборони спростували цю інформацію додавши, що ситуація в Бахмуті є критичною і тривають надважкі бої. Разом з тим, наші війська тримають оборону та контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти району "Літак" і приватний сектор.

Автор:
Ніна Комащенко