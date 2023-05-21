Зеленський відреагував на заяви окупантів про захоплення Бахмута

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви російських окупантів про те, що вони взяли під свій контроль Бахмут.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський нібито підтвердив, що Київ втратив контроль над Бахмутом.

Проте фраза Зеленського була вирвана з контексту. На запитання про те, що росіяни заявили про взяття під контроль Бахмута, він відповів "Я так не думаю".

"Таким чином президент заперечив взяття Бахмута", - зазначив Никифоров.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що росіянам вдалося нарешті захопити Бахмут.

У Міністерстві оборони спростували цю інформацію додавши, що ситуація в Бахмуті є критичною і тривають надважкі бої. Разом з тим, наші війська тримають оборону та контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти району "Літак" і приватний сектор.