Зеленский отреагировал на заявления оккупантов о захвате Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления российских оккупантов о том, что они взяли под свой контроль Бахмут.

Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский якобы подтвердил, что Киев потерял контроль над Бахмутом.

Однако фраза Зеленского была вырвана из контекста. На вопрос о том, что россияне заявили о захвате Бахмута, он ответил "Я так не думаю".

"Таким образом президент опроверг взятие Бахмута", - отметил Никифоров.

Напомним, 20 мая главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что россиянам удалось наконец-то захватить Бахмут.

В Министерстве обороны опровергли эту информацию, добавив, что ситуация в Бахмуте критическая и продолжаются сверхтяжелые бои. Вместе с тем наши войска держат оборону и контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты района "Самолет" и частный сектор.