Сырский раскрыл часть тактики ВСУ в Бахмуте

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что сейчас ВСУ контролируют лишь незначительную часть Бахмута, но именно такая тактика позволит военным зайти в город в случае изменения обстановки на фронте.

Об этом сообщает медийная площадка Сил обороны Military Media center.

По его словам, ВСУ продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и вскоре могут оцепить город.

Он отметил, что такая тактика лишает врага контроля за подступами в город город и дает ВСУ определенные преимущества.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение и продолжают сохранять контроль над частью города.

Напомним, 20 мая главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что россиянам удалось наконец-то захватить Бахмут.

В Министерстве обороны опровергли эту информацию, добавив, что ситуация в Бахмуте критическая и продолжаются сверхтяжелые бои. Вместе с тем наши войска держат оборону и контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты района "Самолет" и частный сектор.