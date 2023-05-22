"Вагнеровцы" не смогут продолжать бои за пределами Бахмута, - ISW

Боевики частной военной компании "Вагнер" удерживают западные административные границы Бахмута, в то время как Вооруженные силы Украины сосредотачиваются на контратаках в окрестностях города. Из-за истощенности боевых действий в течение многих месяцев, маловероятно, что "вагнеровцы" смогут продолжать операции за пределами Бахмута.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По информации украинских военных, они контролируют незначительную территорию юго-западной части Бахмута вокруг трассы Т0504. Аналитики считают такое сообщение ВСУ молчаливым признанием того, что российские силы контролируют остальную западную и северо-западную части Бахмута, если не весь Бахмут.

"Заявления официальных лиц указывают на то, что украинские силы отошли из остальных районов Бахмута, кроме прилегающих к двум трассам, ведущим к городу. Вероятный захват "Вагнером" последнего небольшого участка на западе Бахмута не влияет на продолжающиеся украинские контратаки на север и юг от Бахмута, а также на украинский контроль над наземными линиями связи вокруг города, до которых истощенные силы ЧВК "Вагнер" должны были добраться, чтобы проводить дальнейшие наступательные операции", - отмечают в ISW.

Там добавляют, что оккупанты потребуют дополнительного подкрепления для удержания Бахмута и его флангов за счет операций по другим направлениям.

В ISW оценивают, что наступательные операции ЧВК "Вагнер", вероятно, достигнут кульминации после месяцев изнурительных городских боев и маловероятно, что наемники продолжат боевые действия за пределами Бахмута в нынешнем виде.

Также аналитики прогнозируют, что российские регулярные силы, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, вряд ли будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или север в сторону Славянска на фоне украинских контратак в этом районе в ближайшее время.

Аналитики отмечают, что пока неясно, действительно ли владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выведет свои силы из Бахмута, но некоторые военкоры предполагают, что в конце месяца "вагнеровцев" перебросят на другой "критический" участок фронта.

Напомним, 20 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что россиянам удалось наконец-то захватить Бахмут.

21 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что сейчас ВСУ контролируют лишь незначительную часть Бахмута, но именно такая тактика даст военным возможность зайти в город в случае изменения обстановки на фронте.