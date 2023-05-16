У Путина планируют сделать Пригожина изменником, - ISW

Кремль, вероятно, готовит механизмы, чтобы в будущем признать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина предателем. В настоящее время руководство РФ вряд ли будет ему угрожать, пока "вагнеровцы" находятся на передовой.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что утечка разведданных США, доступ к которым получил издание The Washington Post, свидетельствует о том, что Пригожин предложил украинской разведке раскрыть местонахождение российских позиций в обмен на вывод украинских войск из Бахмута.

Сообщается, что чиновники ГУР МО отклонили предложение Пригожина, поскольку не доверяли ему, а некоторые документы говорят о том, что Киев подозревает, что Кремль знает об общении владельца ЧВК "Вагнер" с украинской разведкой.

Сообщения о предложениях Пригожина сотрудничать с украинской разведкой вызвали неоднозначную реакцию в России.

Так, российский военный преступник Игорь Гиркин утверждал, что он не верит, что Пригожин будет сотрудничать с украинской разведкой. А депутат Госдумы Виктор Соболев предупредил, что мобилизованным военнослужащим, которые решат вступить в ряды ЧВК "Вагнер", грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, поскольку "Вагнер" является незаконным вооруженным формированием в России.

В ISW считают, что Пригожин продолжает свою борьбу с Минобороны РФ, но не с российским диктатором Владимиром Путиным. Аналитики отметили, что в Кремле, возможно, знали о потенциальных контактах Пригожина с украинской стороной, поэтому не были удивлены публикацией The Washington Post.

Аналитики указывают, что Пригожин осознает свою зависимость от Путина и не планирует противодействовать ему.

"Эти обвинения вряд ли заставят Кремль устранить Пригожина в ближайшее время, но могут способствовать попыткам его дискредитировать. Сообщается, что российские официальные лица угрожали Пригожину государственным предательством, если он попытается шантажировать Минобороны, чтобы предоставить ему больше боеприпасов, угрожая выйти из Бахмута", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что, вероятно, Кремль готовит механизмы дискредитации Пригожина как предателя, но отметили, что Кремль вряд ли будет ему угрожать, пока "вагнеровцы" находятся на передовой.

"Пригожин командует силами Вагнера на Донбассе, и его отстранение бы нарушило позиции россиян в Бахмуте, а на такой риск Путин вряд ли пойдет", - отметили в ISW.

Кроме этого, Кремль не может просто сместить Пригожина с должности, потому что группа "Вагнер" – частная компания, и единственный способ сменить ее владельца заключается в установлении контроля над наемниками.

"Чтобы вывести Пригожина из-под его контроля над "Вагнером" по иронии судьбы, нужно было бы установить прямой контроль Кремля над группой наемников, от которой Путин изо всех сил пытается сохранять формальную дистанцию", - констатируют в ISW.

Напомним, как считают в украинской разведке, публичные конфликты между владельцем так называемой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным с министром обороны государства-агрессора Сергеем Шойгу и главой Генштаба армии РФ Валерием Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение России.