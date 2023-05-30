В ISW розповіли, чи допоможуть РФ атаки на Київ стримати контрнаступ ЗСУ

Останніми днями армія країни-агресора РФ збільшила кількість повітряних атак на територію України, намагаючись послабити українські контрнаступальні можливості.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Там нагадують, що Росія завдала чергової серії ударів по Україні крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва в ніч із 28 на 29 травня, а також вдень 29 травня.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти запустили приблизно 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 38 БПЛА Shahed-131/136 у ніч на 29 травня, і 11 ракет "Іскандер-М/К" вдень 29 травня.

У військовому командуванні України повідомили, що ППО знищила загалом 36 крилатих ракет Х-101/Х-555, 30 безпілотників "Шахед" та всі 11 ракет "Іскандер", які були націлені на Київщину та столицю.

Також ракети та безпілотники було збито поблизу Львова, Миколаєва та Одеси. Водночас ударів зазнали портова інфраструктура в Одесі та військовий об’єкт в Хмельницькій області.

Раніше аналітики ISW зазначали, що останніми місяцями РФ розпочала нову обмежену повітряну кампанію, намагаючись послабити українські контрнаступальні можливості.

"Але те, що Росія надає пріоритет націлюванню на Київ, ймовірно, ще більше обмежує здатність кампанії суттєво стримувати потенційні українські контрнаступальні дії", – підкреслили аналітики.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня армія країни-агресора РФ здійснила чергову атаку на Київ. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах столиці. Одна людина загинула.