Армия РФ 52 раза обстреляла Херсонщину: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 28 мая 52 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 52 обстрела, выпустив 343 снаряда из минометов, артиллерии и БПЛА.

Город Херсон враг обстрелял 10 раз, выпустив 50 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек погиб.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, 29 мая 2023 около 11:30 россияне обстреляли населенный пункт в Новокаховской общине Херсонской области.

Травмы не совместимые с жизнью получил мужчина.

По предварительной информации, произведен артиллерийский обстрел.

Также повреждены жилые дома мирных жителей.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 100 человек.

Накануне враг 61 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за русской агрессии один человек получил ранения.